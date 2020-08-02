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Жара отступит на 2-4 градуса, 4-7 августа ожидается погода без осадков

Жара отступит на 2-4 градуса, 4-7 августа ожидается погода без осадков

На территории РА после полудня 2-го, ночью и после полудня, 3-го августа время от времени в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с.

В отдельных местах также ожидается град.

4-7 августа ожидается погода без осадков. 

3-го августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса. 

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, в  Ереване  вечером 2-го, 3-го августа время от времени в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с.

С 4-7 августа ожидается погода без осадков.


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