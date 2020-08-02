Жара отступит на 2-4 градуса, 4-7 августа ожидается погода без осадков

На территории РА после полудня 2-го, ночью и после полудня, 3-го августа время от времени в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с.

В отдельных местах также ожидается град.

4-7 августа ожидается погода без осадков.

3-го августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване вечером 2-го, 3-го августа время от времени в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с.

С 4-7 августа ожидается погода без осадков.