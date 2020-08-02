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COVID-19: в Арцахе выявлено  29 новых случаев

COVID-19: в Арцахе выявлено  29 новых случаев

По состоянию на 2 августа коронавирусная инфекция была подтверждена у 239 жителей Арцаха, 167 из которых выздоровели.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

В  целом в  Арцахе  проведено 5944 тестирований, подтверждено 2 новых случая. Заразившиеся – жители Степанакерта, он находится в  изоляции.

Всего в изоляции 127 человек.

 На данный  момент лечится 71 человек. Случаев  смерти  от коронавируса  в  республике  не  было. 

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.

 

 

Лилит Демурян

 

 


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