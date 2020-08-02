COVID-19: в Арцахе выявлено  29 новых случаев

По состоянию на 2 августа коронавирусная инфекция была подтверждена у 239 жителей Арцаха, 167 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

В целом в Арцахе проведено 5944 тестирований, подтверждено 2 новых случая. Заразившиеся – жители Степанакерта, он находится в изоляции.

Всего в изоляции 127 человек.

На данный момент лечится 71 человек. Случаев смерти от коронавируса в республике не было.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.

Лилит Демурян