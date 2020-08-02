Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

COVID-19: зарегистрировано 209  новых случаев, выздоровели 193 человека, умерли – 5

COVID-19: зарегистрировано 209  новых случаев, выздоровели 193 человека, умерли – 5

По состоянию на 2 августа в Армении было подтверждено в общей сложности 39 050  случаев коронавирусной болезни, из которых 29 750 были вылечены.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

8318 пациентов с коронавирусом в настоящее время получают лечение.

За последние 24 часа было проведено 1045 тестирований, а всего — 166701 тестов. Таким образом, выявлено 209 новое заболевание коронавирусом и 193 излечившихся граждан.

Всего было зарегистрировано 754 смертей (+ 5) от коронавирусной болезни.

 Министерство здравоохранения РА сообщает, что умершими пациентами были мужчины 80,80 лет, и женщины 61, 72, 80 лет. У  всех были сопутствующие хронические заболевания.

Было 228 случаев смерти, когда пациентам  был поставлен диагноз коронавирусная болезнь, но смерть произошла по другой причине.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта  2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней – до   17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации