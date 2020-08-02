COVID-19: зарегистрировано 209  новых случаев, выздоровели 193 человека, умерли – 5

По состоянию на 2 августа в Армении было подтверждено в общей сложности 39 050 случаев коронавирусной болезни, из которых 29 750 были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

8318 пациентов с коронавирусом в настоящее время получают лечение.

За последние 24 часа было проведено 1045 тестирований, а всего — 166701 тестов. Таким образом, выявлено 209 новое заболевание коронавирусом и 193 излечившихся граждан.

Всего было зарегистрировано 754 смертей (+ 5) от коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения РА сообщает, что умершими пациентами были мужчины 80,80 лет, и женщины 61, 72, 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Было 228 случаев смерти, когда пациентам был поставлен диагноз коронавирусная болезнь, но смерть произошла по другой причине.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта 2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней – до 17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

Лилит Демурян