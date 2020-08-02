«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Союзником России является армянский народ: Пашинян ответил на публикацию Маргариты Симонян
От выстрела противника погиб военнослужащий-контрактник
Соединения ВС Армении приведены в высокую боевую готовность
Ответ Давида Тонояна на заявление Алиева “Пока не поздно, освободите наши территории”
Министр обороны Армении обсудил с послом РФ военно-политическую ситуацию в регионе
Должно быть решение, которым Карабах получит международный статус и останется армянским: Паллоне
Палата представителей США обсудит законопроект о контроле агрессии Азербайджана
Армянская сторона внимательно будет следить за турецко-азербайджанскими учениями
Армения распространила ноту в ОБСЕ о приостановлении инспекционных визитов со стороны Турции
Вопрос о подстрекательстве Азербайджаном преступлений против армян в повестке ПА ОБСЕ
Постпред Армении представил Постоянному совету ОБСЕ агрессивную политику Турции на Южном Кавказе
Азербайджанские женщины проявили внимание к призыву Анны Акопян к миру
Депутаты Бундестага против назначения лица, выступающего против резолюции о признании Геноцида армян
Турция не может принять какую-либо роль в нагорно-карабахском вопросе: экс- сопредседатель МГ ОБСЕ
Армяне Турции проявляют осторожность: редактор газеты “Акос” сообщает подробности
COVID-19: зарегистрирован 291 новый случай, выздоровели 560 человек, умерли – 11
COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 новый случай
В Армении зарегистрирован случай смерти медработника от коронавируса
Скончался 41-летний служащий КГД
В Армении зарегистрировано несколько случаев повторного заражения COVID-19
С начала призыва в Армении коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников
Пашинян призвал граждан не ослаблять бдительность на фоне улучшения противоэпидемической ситуации
Определен круг лиц, которые по прибытии в Армению могут освободиться от обязательной самоизоляции
Существует большой риск второй волны Covid-19, все должны быть готовы: интервью члена миссии ВОЗ
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Житель Украины заразился коронавирусом в третий раз
Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса
Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Показатель экономической активности Армении за 6 месяцев снизился на 4,7%
Отрасли экономики восстанавливаются: ПЭА в июне по сравнению с маем вырос на 14,8%
Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной
Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд законов
Правительство компенсирует коммунальные расходы одиноких пенсионеров
Романос Петросян освобожден от должности губернатора, он будет назначен министром окружающей среды
Романос Петросян назначен министром окружающей среды Армении
После бархатной революции граждане больше доверяют НС и правительству: соц. опрос
В Арцахе будут реализованы программы, которые создадут новые рабочие места: Араик Арутюнян
Артур Ванецян отказался от дачи разъяснений по готовящемуся делу
СНБ представила подробности, почему Ванецян был приглашен для дачи разъяснений
СМИ: Иран впервые проводит армейские учения с применением данных военного спутника
Фильм российского продюсера армянского происхождения удостоился премии «Эмми»
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