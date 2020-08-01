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Музеи Москвы могут увеличить число человек на экскурсиях до 20 уже с 1 августа

Музеи Москвы могут увеличить число человек на экскурсиях до 20 уже с 1 августа

Музеи Москвы смогут увеличить число участников экскурсионных групп с пяти до 20 с 1 августа. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличено с пяти до 20 человек. Об этом говорится в приказе департамента культуры столицы, который подписан Кибовским 27 июля и копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Приказ подписан, доведен (до сведения администраций музеев - прим. ТАСС) и действует с 1 августа", - сказал Кибовский и добавил, что это согласовано с Роспотребнадзором.

Музеи столицы возобновили работу с очным пребыванием посетителей 16 июня. С этого числа максимально допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек.


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