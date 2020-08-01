Сербия продавала оружие и Азербайджану — Вучич назвал причину продажи оружия Армении
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что продажа оружия Армении направлена на спасение военной промышленности страны.
Как передает Арменпресс, Вучич сказал об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об оружии, проданном Сербией Армении, что вызвало большой резонанс в последнее время.
Президент подчеркнул, что продажа оружия является единственным вариантом, обеспечивающим успех военного производства.
«И Азербайджан, и Армения - наши друзья. За последние годы мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия, но почему-то ни одна новостная лента не хочет об этом сообщить. В военной промышленности занято 17 000 человек, которые должны сохранить свои рабочие места. Я вас спрашиваю принципиально: кому мы будем продавать в будущем? Кому бы мы ни продавали, кто-то всегда будет недоволен», - сказал Вучич.
Haqqin.az 19 июля опубликовал статью о том, что правительство Азербайджана якобы получило неопровержимую информацию о том, что в последние месяцы Сербия продала в Армению минометы и боеприпасы различного калибра. Сразу после публикации посол Сербии в Баку Даница Вейнович была вызвана в МИД Азербайджана. Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов сказал послу, что сообщения СМИ «ставят под сомнение сотрудничество и дружеские отношения между двумя странами».
22 июля министр торговли Сербии Расим Лялич объявил, что сербское оружие экспортировалось в Армению с одобрения сразу пяти ведомств: Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства торговли и Службы разведки.
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