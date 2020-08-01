COVID-19: Мексика — третья по количеству смертей в мире. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа - COVID-19 в мире превысило 17 миллионов 795 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число умерших превысило 683 тысячи. Более 11 миллионов 186 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах, которые на первом месте по заражению, 4 миллиона 707 тысяч 401 подтвержденных случаев вируса. Число смертей здесь составляет 156772. По этому показателю США первые в мире. На втором месте по общему количеству и смертности находится Бразилия, где количество подтвержденных случаев заболевания достигло 2 млн. 666 тыс. 298, число погибших - 92 тыс. 568. Индия занимает третье место по числу зараженных. Общее количество случаев здесь составило 1 701 532, число погибших - 36 587.

На четвертом месте Россия, где в общей сложности 845 443 человека были заражены коронавирусом. В последний день здесь было зарегистрировано 5462 новых случая. 14 058 человек умерли от инфекции.

Следующим наиболее инфицированным регионом является Южная Африка с 493 183 подтвержденными смертями и 8 005 смертельными случаями. Следующая страна - Мексика с общим числом 424 637, случаев смерти - 46 688 человек. Перу: 414 735 случаев. 19 217 человек погибли. Общее число зараженных в Чили составляет 355 667. 9457 умерли от инфекции. Испания находится на 9-м месте с общим числом 335 602 и 28 445 смертельными случаями. Иран входит в первую десятку: общее число зараженных здесь достигло 306 752, а число умерших - 16 982. Турция: в общей сложности 230 873 случая и 5 691 смертельный случай. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 1171. С момента возникновения инфекции в Грузии умерли 17 человек.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 29-м месте. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось на 45. В настоящее время общее число случаев заражения в Китае достигло 84 337, из которых 78 989 выздоровевшие. Количество смертей составляет 4634. В последние дни здесь не было зарегистрировано новых случаев смерти от инфекции.

Саудовская Аравия является лидером по числу зараженных людей из арабских стран — в целом 275 905 случаев. Далее идет Катар, где число подтвержденных случаев составляет 110 695, количество смертей составляет 174. В Египте подтверждено 94 078 случаев. 4,805 человек умерли от инфекции. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 60 760, а погибших - 351. В Ливане подтверждено 4555 случаев заражения. Смертность составляет 61. Число зараженных людей в Сирии достигло 757, 43 человека погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных стран превысило 215.