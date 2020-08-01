ИОГТПБ зарегистрировал уменьшение нарушений в административных округах Кентрон и Малатия-Себастия

Специалисты Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения совместно с сотрудниками Полицейской службы РА продолжили усиленный мониторинг, а также провели контроль в выходные дни.

Как сообщили Арменпресс из правительства, что ранним утром были проведены контрольные работы по работе общественного транспорта в административных районах столицы Кентрон-Малатия-Себастия, в результате чего не было обнаружено нарушений в транспортных средствах - пассажироперевозках такси.

В результате мониторинга около трех десятков транспортных средств в системе регулярных пассажирских перевозок был обнаружен один случай перевозки с количеством пассажиров, превышающим установленное, на основании которого дорожной полицией был составлен соответствующий протокол.

Специалисты ИОГТПБ провели разъяснительную работу по другим выявленным на месте недостаткам и дали обязательные к исполнению инструкции.

Такой строгий контроль за деятельностью общественного транспорта со стороны инспекционного органа продолжается и в выходные дни.