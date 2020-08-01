Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

ИОГТПБ зарегистрировал уменьшение нарушений в административных округах Кентрон и Малатия-Себастия

ИОГТПБ зарегистрировал уменьшение нарушений в административных округах Кентрон и Малатия-Себастия

Специалисты Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения  совместно с сотрудниками Полицейской службы РА продолжили усиленный мониторинг, а также провели контроль в выходные дни. 

Как  сообщили  Арменпресс из правительства, что ранним утром были проведены контрольные работы по работе общественного транспорта в административных районах столицы Кентрон-Малатия-Себастия, в результате чего не было обнаружено нарушений в транспортных средствах - пассажироперевозках  такси. 

В результате мониторинга около трех десятков  транспортных средств в системе регулярных пассажирских перевозок был обнаружен один случай перевозки с количеством пассажиров, превышающим  установленное, на основании которого дорожной полицией был составлен соответствующий протокол.

Специалисты ИОГТПБ  провели   разъяснительную работу по другим выявленным на месте недостаткам и дали обязательные к исполнению инструкции.

Такой строгий контроль за деятельностью общественного транспорта со стороны инспекционного органа продолжается и в выходные дни.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации