Первая вакцинация против Covid-19 проведена в Казахстане
15:39, 1 Август, 2020
Первая вакцинация против коронавируса человека была проведена в Казахстане.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает 24.kz.
Вакцинация проводилась Международным центром исследований вакцин Национального аграрного университета Казахстана. Первым, кто получил вакцину, был директор центра Кайсар Табинов.
Табинову вводили вакцину COVAX-19. По данным СМИ, вакцина была разработана в Австралии и в настоящее время проходит первый этап лабораторных испытаний.
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