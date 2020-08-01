Первая вакцинация против Covid-19 проведена в Казахстане

Первая вакцинация против коронавируса человека была проведена в Казахстане.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает 24.kz.

Вакцинация проводилась Международным центром исследований вакцин Национального аграрного университета Казахстана. Первым, кто получил вакцину, был директор центра Кайсар Табинов.

Табинову вводили вакцину COVAX-19. По данным СМИ, вакцина была разработана в Австралии и в настоящее время проходит первый этап лабораторных испытаний.