В Айгепаре восстановлены несколько домов, поврежденных в результате обстрела противника

Некоторые из обстрелянных домов в селе Айгепар Тавуша уже полностью восстановлены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Тавушская областная администрация, Губернатор области Айк Чобанян обошел село и ознакомился с процессом работ.

«В селе Айгепар, которое больше всего пострадало от обстрелов противника, идет ремонт поврежденных домов», - сказали в краевой администрации.

Наряду с ремонтом домов началось асфальтирование улиц в центре села.

Айк Чобанян посетил строительные площадки, пообщался с гражданами и оценил ход строительных работ.

Во время обстрелов на армяно-азербайджанской границе в июле Азербайджан регулярно наносил удары по гражданской инфраструктуре, включая повреждение домов.

Анна Григорян