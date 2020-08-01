В Айгепаре восстановлены несколько домов, поврежденных в результате обстрела противника
Некоторые из обстрелянных домов в селе Айгепар Тавуша уже полностью восстановлены.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Тавушская областная администрация, Губернатор области Айк Чобанян обошел село и ознакомился с процессом работ.
«В селе Айгепар, которое больше всего пострадало от обстрелов противника, идет ремонт поврежденных домов», - сказали в краевой администрации.
Наряду с ремонтом домов началось асфальтирование улиц в центре села.
Айк Чобанян посетил строительные площадки, пообщался с гражданами и оценил ход строительных работ.
Во время обстрелов на армяно-азербайджанской границе в июле Азербайджан регулярно наносил удары по гражданской инфраструктуре, включая повреждение домов.
Анна Григорян
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