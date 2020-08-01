Лотерея Ameria Travel — возможность открыть с нами Армению

Америабанк совместно с платежной системой Visa предлагает специальное предложение с целью способствовать развитию туризма в Армении, преподнести приятные сюрпризы своим клиентам, которые предпочитают безналичные способы оплаты.

Как передает Арменпресс, держатели карт Америабанка, которые С 1 августа по 30 сентября включительно они будут совершать как минимум 15 безналичных* сделок с своей платежной картой Visa Classic или Visa Gold, каждая на сумму не менее 5000 драмов (или эквивалент в иностранной валюте), будут иметь возможность принять участие в лотерее, организованной Америабанком. Выигрыш — 2 билета Ameria Travel из 500 разыгрываемых билетов.

По принципу случайности через приложение Random.org будут выбраны клиенты Банка, совершившие безналичные транзакции:

- 20 участников, которые получат билет на 3-дневный отдых для 2 человек в 20 лучших отелях Армении

- 250 участников, которые получат билет на поход Ameria Travel для 2 человек.

Лотерея Ameria Travel состоится 15 октября в 15:00 часов в прямом эфире на странице Америабанка в Facebook.

* Коммунальные платежи, переводы с карты на карту не считаются безналичными операциями.

С полными условиями лотереи «Ameria Travel» можно ознакомиться по следующей ссылке: explorearmenia.ameriabank.am.

Америабанк - один из динамично развивающихся банков в Армении, один из самых стабильных крупных финансовых институтов в стране. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, который предоставляет корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений.

Для получения полной информации посетите www.ameriabank.am или позвоните (+37410) 56 11 11. Банк контролируется Центральным банком Армении

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