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Лотерея Ameria Travel — возможность открыть с нами Армению

Лотерея Ameria Travel — возможность открыть с нами Армению

Америабанк совместно с платежной системой Visa предлагает специальное предложение с целью способствовать развитию туризма в Армении, преподнести приятные сюрпризы своим клиентам, которые предпочитают безналичные способы оплаты. 

Как  передает Арменпресс, держатели карт Америабанка, которые С 1 августа по 30 сентября включительно они будут совершать как минимум 15 безналичных* сделок с  своей платежной картой Visa Classic или Visa Gold, каждая на сумму не менее 5000 драмов (или эквивалент в иностранной валюте), будут иметь возможность принять участие в лотерее, организованной Америабанком. Выигрыш  — 2 билета Ameria Travel из 500 разыгрываемых билетов. 

 По принципу случайности через приложение Random.org будут выбраны клиенты Банка, совершившие  безналичные транзакции:

- 20 участников, которые получат билет на 3-дневный отдых для 2 человек в 20 лучших отелях Армении

-  250 участников, которые получат билет на  поход  Ameria Travel  для 2 человек.

Лотерея  Ameria Travel  состоится 15 октября в 15:00 часов в  прямом эфире на странице Америабанка в Facebook.

* Коммунальные платежи, переводы с карты на карту не считаются безналичными операциями.

С полными условиями лотереи «Ameria Travel» можно ознакомиться по следующей ссылке: explorearmenia.ameriabank.am. 

Америабанк - один из динамично развивающихся банков в Армении, один из самых стабильных крупных финансовых институтов в стране. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, который предоставляет корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений.

Для получения полной информации посетите www.ameriabank.am или позвоните (+37410) 56 11 11. Банк контролируется Центральным банком Армении.
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