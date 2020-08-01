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В большинстве районов Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами

В большинстве районов Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами

На территории РА после полудня 1-го, ночью и после полудня 2-го, 3-го августа время от времени в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также ожидается град. 

С 4-6 августа ожидается погода без осадков. 

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

3-го августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В  Ереване  вечером 1-го, ночью и вечером 2-го, 3-го августа время от времени в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с. С 4-6 августа ожидается погода без осадков.


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