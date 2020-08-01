В большинстве районов Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами
15:03, 1 Август, 2020
На территории РА после полудня 1-го, ночью и после полудня 2-го, 3-го августа время от времени в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также ожидается град.
С 4-6 августа ожидается погода без осадков.
Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.
3-го августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.
В Ереване вечером 1-го, ночью и вечером 2-го, 3-го августа время от времени в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с. С 4-6 августа ожидается погода без осадков.
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