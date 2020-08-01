В ОАЭ запущена первая в арабском мире атомная электростанция

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов губернатор Дубая Мухаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной электростанции - «Барака».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы публично объявляем об успешном запуске в ОАЭ, первого мирного ядерного реактора в арабском мире — на Бараке в Абу-Даби. Специалисты смогли загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию», - написал премьер на своей странице в Twitter.

Он отметил, что ОАЭ намерены эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребностей государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом.

АЭС «Барака» будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.