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В ОАЭ запущена первая в арабском мире атомная электростанция

В ОАЭ запущена первая в арабском мире атомная электростанция

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов  губернатор Дубая Мухаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной электростанции - «Барака». 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы публично объявляем об успешном запуске в ОАЭ, первого мирного ядерного реактора в арабском мире — на Бараке в Абу-Даби.  Специалисты смогли загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию», - написал премьер на своей странице в Twitter.  

Он отметил, что ОАЭ намерены эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребностей государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом.

АЭС «Барака» будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.


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