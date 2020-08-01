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Араик Арутюнян подписал указ о результатах рассмотрения прошений о помиловании

Араик Арутюнян подписал указ о результатах рассмотрения прошений о помиловании

1 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о результатах рассмотрения прошений о помиловании.

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.


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