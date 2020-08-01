Палата представителей США обсудит законопроект о контроле агрессии Азербайджана

Постоянный комитет по разведке Палаты представителей США одобрил законопроект, согласно которому Соединенные Штаты должны представить письменную оценку напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, в том числе в отношении статуса Нагорно-Карабахского региона.

Как передает Арменпресс, заседание комиссии проходило под председательством конгрессмена Адама Шиффа.

Оценка должна включать:

1) определение стратегических интересов США и их партнеров в армяно-азербайджанском регионе.

2) описание всех значительных случаев применения силы в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также между Арменией и Азербайджаном, в течение 2020-го календарного года, включая описание каждого значительного вида применения силы и оценку инициатора такого применения.

3) оценку влияния военной помощи США Азербайджану и Армении на региональный баланс сил и вероятность дальнейшего использования военной силы.

4) оценку вероятности любого дальнейшего применения силы или потенциально дестабилизирующих действий в регионе в ближайшей среднесрочной перспективе.