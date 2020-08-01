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Подразделение из 40 миротворцев ВС Армении отбыло в Косово

Подразделение из 40 миротворцев ВС Армении отбыло в Косово

Контингент миротворцев Вооруженных сил Республики Армения, состоящий из 40 человек, отправился в Косово для выполнения миротворческой миссии в составе подразделения США. 

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян. 

«Члены воинской группы перед отъездом прошли тест на коронавирус, все ответы были отрицательными», - сказал Степанян.

Официальный представитель Министерства обороны отметил, что среди армянских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в миротворческой миссии в Косово, случаев заболевания коронавирусом нет. 

По сообщению  посольства Армении в Украине в Facebook, посол Армении в Украине Тигран Сейранян приветствовал 32-ю смену Вооруженных сил РА, участвующих в миротворческой миссии НАТО в Косово, в транзитной зоне аэропорта Киева Борисполь.

Группа миротворцев направилась в   столицу Косово, Приштину.


Норайр Шогикян


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