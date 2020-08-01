Подразделение из 40 миротворцев ВС Армении отбыло в Косово

Контингент миротворцев Вооруженных сил Республики Армения, состоящий из 40 человек, отправился в Косово для выполнения миротворческой миссии в составе подразделения США.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.

«Члены воинской группы перед отъездом прошли тест на коронавирус, все ответы были отрицательными», - сказал Степанян.

Официальный представитель Министерства обороны отметил, что среди армянских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в миротворческой миссии в Косово, случаев заболевания коронавирусом нет.

По сообщению посольства Армении в Украине в Facebook, посол Армении в Украине Тигран Сейранян приветствовал 32-ю смену Вооруженных сил РА, участвующих в миротворческой миссии НАТО в Косово, в транзитной зоне аэропорта Киева Борисполь.

Группа миротворцев направилась в столицу Косово, Приштину.

Норайр Шогикян