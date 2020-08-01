Консул РА призвал обращаться к правоохранителям при подозрении на провокацию азербайджанцев

Генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе, Чрезвычайный и полномочный посол Армен Байбуртян призывает армян, проживающих в Калифорнии и других штатах США, воздерживаться от любых шагов, которые могут стать основанием для провокационных действий Азербайджана, а в случае возможной азербайджанской провокации немедленно обратиться к правоохранительным органам.

Как передает Арменпресс, в распространенном заявлении консул также напомнил, что оккупационные устремления азербайджанской стороны и нападения на армяно-азербайджанской границе в последнее время распространились и в ряде стран мира, где существует армяноязычная община.

«Особенно Калифорния стала одной из главных целей азербайджанских провокаций в этом смысле, о чем свидетельствуют провокационные действия азербайджанцев на прошлой неделе перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе во время мирной демонстрации армянской общины, у колледжа «Крузьан-Закарян-Васпуракан» в Сан-Франциско. Учитывая враждебное отношение азербайджанской стороны к армянам, мы призываем нашу общину быть крайне бдительными в отношении азербайджанских провокационных действий, воздерживаться от любых шагов, которые могут стать основанием для азербайджанских провокационных действий. Призываем вас немедленно обратиться в правоохранительные органы в случае возможной провокации со стороны Азербайджана», - сказал Байбуртян.

Генеральное консульство Республики Армения, в свою очередь, сделает все возможное для содействия работе правоохранительных органов, направленных на обеспечение безопасности общины.

После недавней напряженности, спровоцированной Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе, азербайджанцы, проживающие в разных странах, регулярно прибегают к провокациям, нападают на армян или их имущество.