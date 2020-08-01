COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 новый случай

По состоянию на 1 августа в Республике Арцах был подтвержден 1 новый случай коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Арцахском информационном штабе со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Зараженный человек - контактер с одним из очагов в Степанакерте. Для тестирования было отобрано 142 образца.

На сегодняшний день в Арцахе 237 человек были диагностированы с COVID-19, из которых 167 выздоровели. На самом деле лечение получают 69 человек, в общей сложности 124 человека изолированы.

На сегодняшний день было обследовано 5833 образца.

Случаев смерти от коронавируса в Арцахе не поступало. Был один случай смерти, когда гражданину был поставлен диагноз коронавирусная болезнь, но смерть произошла по другой причине.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.

Норайр Шогикян