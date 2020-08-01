Комендант изменил правила дезинфекции в магазинах, спортивных залах, бассейнах

Вице-премьер РА, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян подписал новое решение, которым пересмотрены ранее подписанные решения о магазинах, спортивных залах и бассейнах.

Как передает Арменпресс, решение публикуется на официальном сайте правительства.

Согласно новому решению, подписанному Комендант, утратил силу подпункт ранее принятого решения № 63, который предусматривал: «Каждый день с 10:00 до 12:00 обслуживаются только лица пенсионного возраста, одновременно обеспечивая дезинфекцию магазина перед обслуживанием», последнее не является обязательным требованием Согласно поправке, к решению N63 добавлен подпункт 10 следующего содержания:

«Перед обслуживанием каждого посетителя поверхность стола дезинфицируется в его присутствии».

В части, касающейся спортивных залов и бассейнов, соответственно добавлены 7-й и 8-й подпункты, которые предусматривают, что рядом с каждым спортивным снарядом в видимом месте должны быть контейнеры с дезинфицирующими средствами на спиртовой основе, а скамьи вокруг бассейна должны быть расположены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Что касается душевых и раздевалок в спортивных залах, бассейнах, то, согласно новому решению, после каждого посещения гардероб, гардероб, лавки, скамейки дезинфицируются 70-90% -ным спиртом или дезинфицирующим средством на основе хлора, согласно приказу министра здравоохранения РА N 977-Ա от 16 марта 2020 года. Заказать требования, зарегистрировавшись в реестре. Согласно приказу министра здравоохранения РА, используемые дезинфицирующие средства должны иметь методическую инструкцию, утвержденную приказом министра здравоохранения.