Россия обсуждает вариант полного открытия международного авиасообщения с 11 августа

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, сообщили два источника в авиаотрасли.

По словам второго источника, такая идея действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается. Комментируя открытие международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.