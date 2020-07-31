Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещающий использование в РФ криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. Цифровые финансовые активы (ЦФА), согласно закону - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

"Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний, созданные на территории РФ, физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за товары, работы, услуги или в качестве иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)", - говорится в тексте закона.

Кроме того, документ запрещает в России рекламу способов платежа цифровой валютой. Согласно закону, граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы (так называемые токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю и продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.