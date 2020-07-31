Постпред Армении представил Постоянному совету ОБСЕ агрессивную политику Турции на Южном Кавказе

30 июля в Вене по инициативе делегации Армении в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ был включен вопрос «Агрессивная политика Турции и воинственное поведение как дестабилизирующий фактор на Южном Кавказе».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, постоянный представитель Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян проинформировал государства-участники ОБСЕ о недавних нарушениях прекращения огня со стороны Азербайджана, в результате которых был убит один военнослужащий ВС Армении, а другой военнослужащий был ранен.

Посол сообщил об объявлении Азербайджана о проведении совместных азербайджано-турецких военных учений, подчеркнув, что все эти действия имели место через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором сопредседатели подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения прекращения огня и призвали воздерживаться от провокационных действий. Следовательно, армянская сторона рассматривает упомянутые совместные военные учения как совместную провокацию, направленную на усиление напряженности в регионе. В связи с этим посол Папикян подчеркнул, что руководство Азербайджана обесценивает усилия международных посредников, направленные на ослабление напряженности и возобновление мирного процесса, и несет полную ответственность за последствия дестабилизации.

Коснувшись роли Турции, постоянный представитель Армении отметил, что без безоговорочной поддержки этой страны Азербайджан не сможет долго поддерживать напряженность на границе с Арменией. И исходя из этих соображений, Армения обращает внимание государств-участников ОБСЕ на агрессивную политику и воинственное поведение Турции, направленное в частности против Армении и региона Южного Кавказа в целом.

Масштабное участие последних в Нахиджеване свидетельствует об антиармянском поведении Турции. Нельзя также не учитывать роль Турции в недавних столкновениях на армяно-азербайджанской границе. Турция была единственной страной, которая выразила свою открытую и безоговорочную поддержку военной авантюре Азербайджана против Армении.

Затем посол Папикян представил заявления, сделанные турецкими властями, в том числе президентом Эрдоганом, министрами иностранных дел и обороны, которые резко отличались от тона и содержания заявлений, сделанных ответственными акторами международного сообщества. Постоянный представитель Армении отметил, что такие заявления Турции, помимо обострения напряженности, также свидетельствуют о региональных стремлениях страны на Южном Кавказе, которые турецкое руководство пытается обосновать с помощью так называемой «исторической миссии». Для армянского народа и Армении эти подходы напоминают о Геноциде армян, вызывают обеспокоенность народа и властей Армении.

Посол Папикян также коснулся поведения Турции в контексте нагорно-карабахского конфликта. В частности, он отметил, что эта страна, будучи членом Минской группы ОБСЕ, всегда играла деструктивную роль. Прямая поддержка Турции односторонним подходам Азербайджана, его провокационное поведение, подрывающее мирный процесс, указывает на то, что Турция не может быть вовлечена ни в какой процесс, касающийся урегулирования конфликта.