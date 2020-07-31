Вопрос о подстрекательстве Азербайджаном преступлений против армян в повестке ПА ОБСЕ 

По инициативе армянской делегации 30 июля вопрос о подстрекательстве Азербайджана к преступлениям на почве ненависти был включен в повестку дня Постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, постоянный представитель Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян, представляя насилие в отношении армян странах-членах ОБСЕ и в других странах, случаи препятствования нормальной работе и преднамеренного уничтожения имущества армянских дипломатических миссий в некоторых странах, отметил, что это были совершенные некоторыми группами азербайджанцев преступления на почве ненависти с целью запугивания и преследования армян и членов армянских общинных структур.

Затем посол Папикян сообщил представителям государств-участников ОБСЕ, что агрессивные действия этих групп азербайджанцев организовались и направлялись посольствами Азербайджана в этих странах. Более того, имеющиеся у армянской стороны факты доказывают, что как минимум в одном случае посольство Турции также поддержало организацию этих акций.

Посол Папикян подчеркнул, что насилие в отношении армян в разных странах, являясь новым явлением, все таки является продолжением антиармянской пропаганды ненависти, которой азербайджанское общество подвергалось в течение десятилетий. В этой связи постоянный представитель Армении отметил, что политика арменофобии, направленная на привитие ненависти и нетерпимости к армянам среди населения Азербайджана, проводится на самом высоком государственном уровне.

Посол Папикян также отметил, что Армения всегда обращала внимание своих международных партнеров на арменофобскую политику и пропаганду властей Азербайджана, предупреждая, что в случае столь высокого уровня антиармянства его легко можно перенести в другие страны, свидетелями чего мы сегодня и являемся. «Мы убеждены, что отсутствие должного ответа со стороны международного сообщества, которое равносильно терпимости к поведению диктаторских властей Азербайджана, еще больше побуждает правящий режим продолжать свою антиармянскую пропаганду», - отметил посол.

В своем выступлении Постоянный представитель Армении решительно осудил насилие в отношении армян в разных странах, что является еще одним проявлением безответственной политики Баку и созвучны политике и риторике руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами.