Министр обороны посетил новую боевую позицию на западном участке границы
19:03, 31 Июль, 2020
Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил западную пограничную зону Армении, где Вооруженные силы создали новую боевую позицию.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Давид Тоноян проследил за процессом охраны границы с новой боевой позиции, выслушал отчеты командования и дал соответствующие инструкции.
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