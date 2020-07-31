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Министр обороны посетил новую боевую позицию на западном участке границы 

Министр обороны посетил новую боевую позицию на западном участке границы 

Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил западную пограничную зону Армении, где Вооруженные силы создали новую боевую позицию.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Давид Тоноян проследил за процессом охраны границы с новой боевой позиции, выслушал отчеты командования и дал соответствующие инструкции.


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