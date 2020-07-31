Ucom предоставит 105 миллионов драмов за сбой в работе сети 

Компания Ucom намерена предоставить в общей сложности 105 миллионов драмов своим абонентам фиксированной связи за сбой в работе сети, произошедший в июле сего года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, по оценке команды Ucom, деньгами не измерить неудобства, причиненные нашим абонентам в результате сбоя связи. Высоко ценя терпение всех абонентов Ucom, весь персонал компании выражает благодарность за крайне важную и неоценимую поддержку в сложное время.

Учитывая, что тысячи абонентов Ucom хотели бы избежать стресса, вызванного техническими проблемами и, вероятно, посчитают размер индивидуальных выплат малым (физическим лицам в зависимости от тарифного плана может быть предоставлено от 500 до 2000 драмов), у персонала компании возникла идея по распоряжению суммой в 105 млн драмов. Решение о том, воспользоваться ли данной идеей или нет, будет принято на основе результатов бесплатного SMS-голосования и телефонного опроса абонентов Ucom. Абоненты получат вопрос с короткого номера 1004 о том, желают ли они сами воспользоваться суммой в 105 млн драмов (по 500-2000 драмов в зависимости от тарифного плана), или же считают целесообразным перечислить эту сумму от имени всех абонентов компании Ucom в Фонд страхования военнослужащих, учитывая направление и актуальность деятельности данного фонда.

Ucom предоставит дополнительную информацию об окончательном решении.