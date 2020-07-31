Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Опубликованы русская и английская версии новой Стратегии национальной безопасности Армении

Опубликованы русская и английская версии новой Стратегии национальной безопасности Армении

Совет безопасности Армении опубликовал русскую и английскую версии новой Стратегии национальной безопасности Республики Армения. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, русская версия доступна по следующей ссылке, английская - по этой


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации