Должно быть решение, которым Карабах получит международный статус и останется армянским: Паллоне

Комитет по армянским вопросам Конгресса США полна решимости заняться урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, попытаться найти решение, чтобы Нагорный Карабах получил международный статус и остался армянским. Как сообщает Арменпресс, сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Франк Паллоне заявил об этом при подписании меморандума о взаимопонимании с парламентской группой дружбой Армения-США.

«Комитет по армянским вопросам Конгресса США продолжит работу по установлению длительного мира в регионе. Я знаю, что сейчас напряженный период, есть агрессия со стороны Азербайджана. И мы знаем, что должно быть решение, при котором Нагорный Карабах будет иметь международный статус и останется армянским», - сказал Паллоне.

Конгрессмен подчеркнул, что они полны решимости разрешить эти проблемы.