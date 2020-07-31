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Азиатские индексы снизились - 31-07-20

Азиатские индексы снизились - 31-07-20

ТОКИО, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 21710.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.82% и составил 1496.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3310.01 пункта, а HANG SENG снизился на 0.47% и составил 24595.35 пункта.


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