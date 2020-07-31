Азиатские индексы снизились - 31-07-20
ТОКИО, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 21710.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.82% и составил 1496.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3310.01 пункта, а HANG SENG снизился на 0.47% и составил 24595.35 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 17:23 Строительство "Северного потока — 2" разрешили продолжить
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-07-20
- 17:20 Азиатские индексы снизились - 31-07-20
- 17:06 Власти США выделят Sanofi и GSK $2,1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
- 16:42 Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса
- 16:22 Скончался 41-летний служащий КГД
- 16:18 В США после ЧП с боевой машиной восемь военных пропали без вести
- 15:51 Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
- 15:37 Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи
- 15:29 На 81-летии ВДНХ павильон “Армения” представит трехдневную программу
- 15:26 Президент Афганистана приказал освободить 500 талибов
- 15:03 Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
- 15:00 “Галакси” опубликовала доклад о деятельности компании в 2019 году: налоговые и кредитные показатели
- 14:55 Мнацаканян и Маилян подчеркнули необходимость внедрения механизмов контроля режима прекращения огня
- 14:52 Давид Тоноян в сопровождении командующего АО посетил ряд воинских частей Арцаха
- 14:48 Ответ Давида Тонояна на заявление Алиева “Пока не поздно, освободите наши территории”
- 14:28 В Айя-Софии впервые за 86 лет совершен намаз в честь Курбан-байрама
- 14:25 После бархатной революции граждане больше доверяют НС и правительству: соц. опрос
- 14:18 Аронян - 7-й в рейтинговой таблице ФИДЕ: Армения в ФИДЕ имеет еще 4 представителей
- 14:17 ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%
- 13:55 Послы Республики Армения провели дистанционные лекции для студентов ЕГУ
- 13:43 В МИД Украины заявили, что заинтересованы в новой встрече "нормандской четверки"
- 13:37 Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
- 13:18 Оперный театр онлайн-концерт посвятит всем музыкантам, пострадавшим от пандемии
- 13:18 В Пекине считают, что совместная борьба с пандемией может улучшить отношения США и Китая
19:50, 27.07.2020
Просмотрели 2090 раз В Стамбуле азербайджанцы избили молодого армянина: Пайлан обратился в МВД
18:49, 24.07.2020
Просмотрели 2040 раз Азербайджан был, есть и останется агрессором: Франк Энгель
20:38, 28.07.2020
Просмотрели 1609 раз Погибший в результате выстрела противника капитан награжден орденом «Боевой крест» 1-й степени
22:05, 24.07.2020
Просмотрели 1426 раз Посольство Армении представило правоохранительным РФ органам преступные действия азербайджанцев
13:27, 25.07.2020
Просмотрели 1370 раз Пашинян считает действия азербайджанцев попыткой превратить РФ в арену межэтнических столкновений