Власти США выделят Sanofi и GSK $2,1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Правительство США выделит $2,1 млрд французской фармакологической корпорации Sanofi и британской компании GSK (GlaxoSmithKline), которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса. Об этом говорится в распространенных в пятницу заявлениях обеих компаний.

В рамках соглашения эти компании в случае успешной работы обязуются поставить в США 100 млн доз вакцины. При этом в будущем американские власти смогут получить дополнительно 500 млн доз вакцины. Отмечается, что большая часть выделенных средств достанется именно Sanofi,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, соответствующие инвестиции властей "повышают вероятность получения как минимум одной безопасной вакцины от коронавируса к концу года".

Sanofi и GSK планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года. По заверению французской корпорации, вакцина будет "эффективной и надежной" и станет производиться в больших объемах. В Sanofi уверены, что корпорация в случае успешного прохождения вакциной испытаний сможет производить до 1 млрд доз в год.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом - свыше 4,4 млн человек, так и по числу умерших - 152 тыс.