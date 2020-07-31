Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Выборы в Законодательное собрание Гонконга - однопалатный парламент специального административного района КНР - будут отложены на год из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу BBC News со ссылкой на главу Гонконга Кэрри Лэм.

Кэрри Лэм призналась, что это "самое трудное решение", которое ей пришлось принять за последние семь месяцев, то есть с начала пандемии коронавируса.

Кроме того, Кэрри Лэм сообщила, что ее решение было поддержано в Пекине, отмечает South China Morning Post. Однако это решение раскритиковали гонконгские оппозиционные политики, заявившие, что местные власти используют пандемию как предлог, чтобы помешать народу выразить свою волю на голосовании,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным Госкомздрава КНР на 31 июля, в Гонконге с начала пандемии зафиксирован 3 151 случай коронавируса, 25 человек скончались. Ранее в июле в Гонконге ужесточили ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19, в частности, обязали всех жителей носить маски вне дома.

"Мы находимся на пороге крупномасштабной вспышки (коронавируса - ИФ), которая может привести к упадку нашей системы больниц и стоить жизней, в особенности (жизней - ИФ) пожилых людей", - заявила Кэрри Лэм в среду, 29 июля.

В июне в Гонконге отмечалось прекращение внутренней передачи COVID-19, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. С начала июля в городе диагностировали уже более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаев в Гонконге с начала пандемии в январе этого года.