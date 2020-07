Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов

Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новую песню "My future" и опубликовала на YouTube анимированный ролик на нее, созданный режиссером Эндрю Онорато, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы написали эту композицию в самом начале карантина, – рассказала Айлиш. – Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии".

В медленной и мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, что влюблена в свое будущее и не может дождаться встречи с ним.

За несколько часов с момента релиза клип набрал почти четыре миллиона просмотров и миллион лайков на YouTube.

Песня "My future" стала первой работой после того, как в январе Билли Айлиш представила сингл "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".