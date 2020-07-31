На 81-летии ВДНХ павильон “Армения” представит трехдневную программу

Крупнейший в мире экспозиционный, музейный и рекреационный выставочный комплекс -Выставка достижений народного хозяйства, отмечает 81-ю годовщину своего основания.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в РФ.

В преддверии этого дня павильон “Армения” (N 68), действующий на территории комплекса, подготовил трехдневную праздничную программу, которая пройдет на центральной аллее выставочного комплекса.

31 июля состоялось открытие праздничных мероприятий, на которых с приветственным словом выступил посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян. На мероприятии присутствовал и заместитель генерального директора АО “Выставка достижений народного хозяйства” Виталий Эмануилов.

Праздничные мероприятия пройдут с 31 июля по 2 августа. В программу включены выступления музыкальных и танцевальных коллективов, угощения фруктами и национальными сладостями, мастер-классы по изготовлению традиционных блюд армянской кухни, выставка-продажа сувениров и продуктов питания.

Подготовила Лилит Демурян