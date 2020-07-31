“Галакси” опубликовала доклад о деятельности компании в 2019 году: налоговые и кредитные показатели

Налоговый портфель группа компаний “Галакси” 2019 г. составил более 31 млн долларов, что на 4 млн долларов больше, чем в 2018 году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании “Галакси”, компания “Галакси” являющаяся одной из крупных налогоплательщиков и работодателей Армении и объединяющая около 3 000 сотрудников 15 компаний, опубликовала доклад 2020 года о деятельности компании. Это годовой отчет об экономическом и социальном воздействии, в котором представлены данные о деятельности группы компаний за 2019 год, уплаченные государству налоги и пошлины, кредитный портфель, фонд зарплаты, показатель влияния на ВВП страны и другая важная информация.

“Центром наших интересов является Армения, свидетельством чего является результат нашей 20-летней деятельности. Мы верим, что можем внести свой вклад в стабильное развитие страны и улучшение качества жизни людей, и направляем наши шаги на осуществления этой миссии”, - сказал соучредитель и генеральный директор группы компаний “Галакси” Арам Хачатрян.

Группа компаний “Галакси” посредством своих товаров и услуг вхожа в каждый третий дом в Армении. Типовая характеристика аудитории - женщины и мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в городе, с высшим образованием, со средней и высокой доходностью. 46,3% которых политически активны, и для 76% интернет является первичным источником информации. Только за 2019 год доходы группы компаний “Галакси” с местного рынка составили 53 млн долларов США, что оказало значительное влияние на ВВП страны.

Группа “Галакси” в 2019 году имела 3,02% доли в кредитном портфеле, предоставленном банками Армении, который составлял около 128 млн долларов, что обеспечило существенную прибыльность для банковской системы.

В зарплатном фонде группы компаний наметилось существенное улучшение. Среднемесячная зарплата сотрудников группы компаний, которая в 2018 году составляла 314 000 драмов, в 2019 году составила 376 000 драмов, а подоходный налог составил 3,709 млрд драмов.

Напомним, что группа компаний заявила, что первый квартал в условиях ограничений экономической деятельности подводит без сокращения рабочих мест. Отчет об экономическом и социальном воздействии компании подробно представлен на ее официальном сайте.