Мнацаканян и Маилян подчеркнули необходимость внедрения механизмов контроля режима прекращения огня

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 31 июля в Ереване встретился с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Арцаха.

В ходе встречи была затронута ситуация, создавшаяся вследствие прямой вооруженной агрессии Азербайджана, совершенной 12 июля, обстрел приграничного гражданского населения и инфраструктур на участке Тавушской области армяно-азербайджанской границы. Стороны подчеркнули, что очередная попытка Азербайджана умышленно обострить напряженность в зоне конфликта является серьезным ударом по процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и еще раз демонстрирует откровенно пренебрежительное отношение азербайджанских властей к своим международным обязательствам. В этом контексте была отмечена необходимость предпринять действенные шаги для сдерживания стремлений Азербайджана развязать новую агрессию и привести власти этой страны в конструктивное поле. Главы МИД подчеркнули необходимость снижения рисков напряженности в зоне конфликта и внедрения международных механизмов контроля за режимом прекращения огня.

Масис Маилян и Зограб Мнацаканян подтвердили актуальность придания нового содержания сотрудничеству в сфере безопасности между двумя армянскими государствами. В этом контексте была затронута необходимость развития правовых основ сотрудничества в данной сфере с учетом общих вызовов безопасности. В связи с этим стороны подчеркнули неприемлемость ведения в регионе дестабилизирующей политики и решительный отказ от нее.

Во встрече принял участие также новоназначенный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян.