Ответ Давида Тонояна на заявление Алиева “Пока не поздно, освободите наши территории”
Министр обороны Армении Давид Тоноян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева “Пока не поздно, освободите наши территории”. Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МО Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала видеоматериал, в котором Тоноян интересуется, когда же будет это “поздно”.
“Во-первых, учитывая то, что премьер-министр нашей республики, президент Республики Арцах всегда выступают не с такими заявлениями, а с миролюбивыми, призывая к продолжению переговоров, для нас подобные высказывания непонятны. Я, как министр обороны, хотел бы понять, когда же будет это “поздно”, - сказал Тоноян.
Министр добавил, что подобные заявления делает и военное руководство Азербайджана.
“Их военное руководство заявляет, что готово начать военные действия, они ждут лишь приказа. Во-первых, не то, чтобы и мы не ждем подобного приказа, во-вторых, боевые действия в Тавуше стали ярким доказательством того, что за очень короткое время, несмотря на то, что противник очень плотно использовал сверхсовременные средства, он не достиг успеха, наоборот, понес многочисленные потери”, - отметил министр.
Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен