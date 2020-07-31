После бархатной революции граждане больше доверяют НС и правительству: соц. опрос

Согласно опросу “Кавказский барометр”, проведенному в 2019 г. Кавказским центром исследовательских ресурсов Фонда “Армения”, после бархатной революции 2018 г. у граждан повысился уровень доверия к законодательным и исполнительным органам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Парламенту доверяют 39% опрошенных, правительству -71%.

В 2017 году правительству доверили 20% опрошенных, а парламенту - 12%.

“Кавказский барометр” - это региональный опрос, проводимый в хозяйствах стран Южного Кавказа, который проводится с 2004 (в 2004 - 2010 годах он назывался “Инициатива данных”). В 2015, 2017 и 2019 годах опрос проводился только в Армении и Грузии. В соответствии с принципом КЦИР свободного доступа к данным, данные “Кавказского барометра”, а также инструмент онлайн анализа данных доступны для всех исследователей и интересующихся.

Опрос “Кавказский барометр” 2019 г. был проведен Кавказским центром исследовательских ресурсов (КЦИР) Фонда “Армения” при содействии Национального фонда демократии.

Результаты опроса были обобщены и опубликованы 30 июля 2020 года.