Аронян - 7-й в рейтинговой таблице ФИДЕ: Армения в ФИДЕ имеет еще 4 представителей

Гроссмейстер Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, в августе Аронян, как и в прошлом месяце, занимает 7-е место. Лидером рейтинга остается чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку вошли также Фабиану Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.

Из армянских гроссмейстеров Габриел Саркисян занимает 53-е место, Карен Григорян - 71-е, Грант Мелкумян - 77-е, Сергей Мовсесян - 98-й.

Подготовила Варвара Айрапетян