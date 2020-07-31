Аронян - 7-й в рейтинговой таблице ФИДЕ: Армения в ФИДЕ имеет еще 4 представителей
14:18, 31 Июль, 2020
Гроссмейстер Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.
Как передает Арменпресс, в августе Аронян, как и в прошлом месяце, занимает 7-е место. Лидером рейтинга остается чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку вошли также Фабиану Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.
Из армянских гроссмейстеров Габриел Саркисян занимает 53-е место, Карен Григорян - 71-е, Грант Мелкумян - 77-е, Сергей Мовсесян - 98-й.
Подготовила Варвара Айрапетян
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