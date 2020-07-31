ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%
ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, во втором квартале упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Согласно его данным, такое снижение стало самым серьезным с начала наблюдений в 1995 году.
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