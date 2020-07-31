Послы Республики Армения провели дистанционные лекции для студентов ЕГУ

В рамках сотрудничества, установленного между Министерством иностранных дел и факультетом международных отношений ЕГУ, с 15 по 31 июля были проведены лекции Летней школы дистанционного обучения под общим названием “Отношения Республики Армения с крупными игроками мировой политики”. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В рамках Летней школы с лекциями для магистров факультета международных отношений ЕГУ выступили посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян, посол Республики Армения Вардан Тоганян в РФ, посол Республики Армения в ФРГ Ашот Смбатян, советник министра иностранных дел Ваге Геворкян, посол Республики Армения в КНР Сергей Манасарян, посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян, посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян. Цикл лекций завершил постоянный представитель Республики Армения в ООН Мгер Маргарян.

В ходе лекций дипломаты представили слушателям приоритеты Армении в странах аккредитации и международных организациях и позиции по ключевым вопросам, современные вызовы и пути их преодоления, ответили на многочисленные вопросы слушателей.