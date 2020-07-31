Украина готовится к новому саммиту в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина заинтересована в этой встрече и работает очень активно над ее организацией", - заверил министр.

Он также добавил, что соблюдение устойчивого прекращения огня в Донбассе позволит перейти к выполнению других пунктов договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже.