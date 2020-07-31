В Арцахе будут реализованы программы, которые создадут новые рабочие места: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян представил приоритетные программы, которые будут реализованы в Арцахе. Как передает Арменпресс, Араик Арутюнян в 6-ой онлайн-аудитории “Арцах” в ходе обсуждения на тему “Новые вызовы и реализации” отметил, что первым приоритетом является дорожное строительство, затем жилищное строительство, развитие сельского хозяйства и перерабатывающая промышленность.

В ходе онлайн-обсуждения президент Республики Арцах выступил с речью. Арменпресс представляет пресс-релиз обсуждения.

“Онлайн-платформу, состоящую из 65 участников из разных стран, как всегда с успехом провел ответственный редактор арменоведческого журнала университета “Айказян” и директор Центра изучения диаспоры того же университета, доктор Андраник Дакесян.

Главный редактор газеты “Зартонк” Севак Акопян в своей речи выразил признательность президенту Арцаха за выступление в онлайн-аудитории и передал слово доктору Андранику Дакесяну.

Доктор, в свою очередь, отвечая на вопрос президента Арутюняна об их здравии, направленный аудитории, отметил, что им хорошо тогда, когда Арцах и Мать Армения сильны. Далее доктор Дакесян передал слово президенту Арцаха Араику Арутюняну.

“Внутренняя жизнь Арцаха, независимо от эпидемии COVID-19, в нормальном состоянии. Арцах может противостоять инфекции. У нас очень мало подтвержденных случаев, смертей у нас нет, слава богу, экономика продолжает развиваться”, - Араик Арутюнян начал свое выступление с этим сообщением.

Президент кратко коснулся всех тех программ, приоритетов, которые они поставили перед собой. Арутюнян подчеркнул, что они готовы и имеют возможность принять 100 - 150 семей, репатриированных из Ливана. “Нашей предстоящей основной задачей будет улучшение демографической ситуации. В этом контексте отмечу, что мы готовы принять в Арцахе семьи из Ливана и проявить заботу к ним. На данный момент есть возможность и готовность принять несколько сотен семей. Однако отмечу, что мы попытаемся вернуть в Арцах и семьи, которые в свое время переехали в другие страны, особенно в Россию. Этим мы попытаемся способствовать демографическому росту в стране”, - сказал президент.

Полный текст пресс-релиза обсуждения на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу.