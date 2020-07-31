В Пекине считают, что совместная борьба с пандемией может улучшить отношения США и Китая

Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе в условиях борьбы с коронавирусом. По мнению главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, подобное сотрудничество может хорошо сказаться на отношениях двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я работаю в сфере здоровья населения. <...> Что такое население? Население - все, кто живет на Земле. <...> Вы называетесь США, мы называемся Китаем, <...> но мы все один вид - Homo sapiens. Не забывайте об этом. <...> Вирус сделает из нас друзей, потому что мы должны работать вместе", - сказал Гао Фу в четверг в ходе видеоконференции, организованной базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией "Национальный комитет по отношениям между США и Китаем".