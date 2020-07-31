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Хаменеи назвал новые санкции США преступлением против Ирана

Хаменеи назвал новые санкции США преступлением против Ирана

 Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал санкции США преступлением против исламской республики. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на фоне расширения Вашингтоном ограничительных мер в отношении иранских ядерной, ракетной и военной программ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Санкции США - это преступление против Ирана", - сказал Хаменеи. Его выступление, приуроченное к религиозному празднику жертвоприношения Иде-курбан (Курбан-байрам), транслировало государственное телевидение.

 


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