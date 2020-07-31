В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли и 50 получили ранения в афганской провинции Кандагар в результате артобстрела жилых районов пакистанскими военными. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганское министерство обороны.

По данным ведомства, пакистанские военные обстреляли из артиллерии жилые районы в уезде Спин-Болдак на пакистано-афганской границе.

Глава штаба афганской армии генерал Ясин Зия отдал приказ готовиться к проведению аналогичных акций против вооруженных сил Пакистана и доукомплектовать войска, дислоцированные вдоль линии Дюранда - условной неразмеченной границы между двумя странами, появившейся еще в 1893 году.

В середине июля сообщалось, что армия Пакистана обстреляла из минометов районы в провинции Кунар на востоке Афганистана. Жертвами бомбардировки тогда стали восемь человек. В Кабуле причиной инцидента назвали попытку пакистанских военных установить новые контрольно-пропускные пункты на территории Афганистана.