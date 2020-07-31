Дживан Гаспарян младший планирует провести онлайн-концерты

Дживан Гаспарян младший в дни эпидемии планирует реализовать программы, соответствующие ситуации. Он организует онлайн благотворительные концертные программы.

“За то время, что я находился в Армении и искал решения, соответствующие сложившейся ситуации. Есть новые идеи, которые уже на стадии реализации. В ближайшее время планируется интересная благотворительная программа онлайн-концертов. Для этого мы у себя дома подготовили соответствующую площадку. Разные певцы и музыканты выступят с концертами, в некоторых случаях будут прямые эфиры, в некоторых случаях мы заранее снимем концерт и разместим в интернете. Для просмотра будет предусмотрена символическая сумма, например, 500 драмов. Собранную сумму мы решили распределить по двум направлениям: для армии, быть чем-то полезными нашим героическим парням и для тех наших коллег-искусствоведов, которые, в связи с пандемией, лишились работы и имеют финансовые проблемы. Можно сказать, что мы нашли способ совмещать приятное с полезным, поскольку, в связи с этим, возможно, еще долгое время не будут проводиться концерты”, - отмечает Дживан Гаспарян младший.

Концертная программа будет многогранной, в нее войдут исполнители разных стилей, группы и музыканты.

Кроме этой программы, Дживан Гаспарян младший все это время сотрудничал с музыкантами из разных стран, и в онлайн-версии представил новые работы. Он состоит в мировой музыкальный онлайн программе -Beyond Music Project, где участники из разных стран знакомятся друг с другом и создают новые произведения. Музыкант также создал небольшие флешки, похожие на дудук из абрикосового дерева, которые могут продаваться как сувениры. На них представлены его исполнения, благодаря которым люди могут познакомиться с нашей армянской музыкой.