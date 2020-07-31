В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек

Шестнадцать человек задержали в ходе беспорядков на акции протеста в Иерусалиме в четверг вечером. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Были задержаны 16 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на демонстрантов, сотрудника полиции", - заявила пресс-служба.

Акция протеста прошла в Иерусалиме близ резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг поздно вечером - после окончания поста Девятого ава, установленного в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов и ряда других трагических событий в истории еврейского народа.

По информации издания "Едиот Ахронот", в акции приняли участие около двух тысяч человек. Кроме того, газета пишет, что среди задержанных были не менее восьми членов группировки футбольных фанатов La Familia, которые придерживаются крайне правых взглядов и выступают против участников акций протеста.

Во вторник вечером было совершено нападение на участников акции протеста в Тель-Авиве. Атаковавшие в чёрном кидали камни, стеклянные бутылки и распыляли слезоточивый газ, в результате чего пять человек пострадали. Полиция арестовала нескольких подозреваемых в нападении на участников митинга, в четверг утром их отпустили под домашний арест.