Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Воздействие человека во власти на судей - нулевое: Месроп Макян

Воздействие человека во власти на судей - нулевое: Месроп Макян

Нет никакого вмешательства в деятельность судебной власти со стороны политической. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал член Высшего судебного совета Месроп Макян, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли влияние политической власти на Высший судебный совет и судебную власть.

“Я со всей ответственностью заявляю, что воздействие какого-либо человека во власти на судей - нулевое. Никакого вмешательства нет абсолютно. Естественно, судьи уже отмечали, что они живут не в вакууме, они обычные люди. Может быть общественное давление, могут быть публикации в прессе, мнения и т.д., которые судья рассмотрев, сделает какие-то выводы. Но принятие независимых решений связано с мужеством и гражданской храбростью каждого судьи”, - отметил Макян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации