Воздействие человека во власти на судей - нулевое: Месроп Макян

Нет никакого вмешательства в деятельность судебной власти со стороны политической. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал член Высшего судебного совета Месроп Макян, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли влияние политической власти на Высший судебный совет и судебную власть.

“Я со всей ответственностью заявляю, что воздействие какого-либо человека во власти на судей - нулевое. Никакого вмешательства нет абсолютно. Естественно, судьи уже отмечали, что они живут не в вакууме, они обычные люди. Может быть общественное давление, могут быть публикации в прессе, мнения и т.д., которые судья рассмотрев, сделает какие-то выводы. Но принятие независимых решений связано с мужеством и гражданской храбростью каждого судьи”, - отметил Макян.