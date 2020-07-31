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Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.


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