Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.