СНБ представила подробности, почему Ванецян был приглашен для дачи разъяснений

Служба национальной безопасности Армении представила подробности по поводу приглашения в службу для дачи разъяснений бывшего директора СНБ Артура Ванецяна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Армении, придавая важность методу предоставления информации общественности в допустимом размере, и имея целью предотвратить распространение дезинформации некоторыми заинтересованными кругами, или кругами, имеющими свои интересы, сообщает, что в СНБ Армении было проведено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств назначения бывшего служащего на должность старшего группы службы (начальника отдела). В ходе расследования были выявлены фактические данные, что бывший директор СНБ, игнорируя возрастные ограничения, установленные статьей 16 Закона Республики Армения “О службе в органах национальной безопасности”, приказом от 18 июля 2018 г. на должность старшего группы службы назначил 51-летнего и ранее уволенного со службы сотрудника в воинском звании подполковника.

Выяснилось, что ранее уволенное со службы лицо в воинском звании подполковника, обратилось к бывшему директору СНБ Республики Армения с просьбой о возвращении на военную службы в тот момент, когда ему уже исполнился 51 год. Согласно требованиям статьи 16 Закона Республики Армения “О службе в органах национальной безопасности”, для службы в органах национальной безопасности установлено следующее возрастное ограничение: для подполковника - 50 лет. Результаты проверки, проведенной в связи с заявлением, а также обстоятельство ограничений, предусмотренных вышеуказанным законом, были доложены директору СНБ, однако последний, тем не менее, дал указание, подготовить проект приказа о его приеме на военную службу в СНБ. В результате, по приказу бывшего директора СНБ лицо, достигшее 51 года и ранее уволенное со службы в звании подполковника, было назначено на должность старшего группы, и получило звание полковника.

Учитывая, что в рамках служебного расследования были получены очевидные фактические данные о злоупотреблении должностными полномочиями, материалы служебного расследования переданы в следственный департамент СНБ для подготовки материалов и решения хода в порядке, предусмотренном статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения.

В ходе подготовки материалов возникла необходимость получения разъяснений от бывшего директора СНБ Республики Армения, с учетом чего орган, осуществляющий производство, пригласил последнего в следственный орган, предоставив возможность письменно представить свои аргументы.

Следует также отметить, что в результате деятельности упомянутого лица не был восстановлен какой-либо ущерб, нанесенный государству”.

Бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии “Родина” Артур Ванецян был приглашен в Службу национальной безопасности для дачи объяснений.

Бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии “Родина” Артур Ванецян приглашен в Службу национальной безопасности для дачи разъяснений. Как передает Арменпресс, член партии “Родина” Арсен Бабаян 30 июля опубликовал фотографию листка уведомления СНБ, в котором говорилось, что в следственном департаменте СНБ Республики Армения готовятся материалы о назначении в СНБ Армении с нарушением требований ст. 16 Закона “Об органах национальной безопасности”.

“Исходя из необходимости готовящихся материалов, Вы приглашены в следственный департамент СНБ Республики Армения для дачи разъяснений. При желании Вы можете явиться с адвокатом”, - говорится в уведомлении, отправленном Ванецяну. Артур Ванецян явился в СНБ, но отказался от дачи разъяснений.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.