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В Спортивно-концертном комплексе проходит общее собрание судей

В Спортивно-концертном комплексе проходит общее собрание судей

В Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна проходит общее собрание судей Армении.

Как сообщает Арменпресс, в повестку собрания включены вопросы избрания кандидата в судьи Конституционного суда и судьи-члена Высшего судебного совета.

Свои кандидатуры на вакантное место судьи Конституционного суда выдвинули председатель Кассационного суда Ерванд Хундкарян и председатель суда общей юрисдикции первой инстанции Тавушской области Арман Курехян.

Для избрания судьей-членом Высшего судебного совета выдвинуты судьи гражданской и административной палаты Кассационного суда Степан Микаелян, Гор Акопян и Сурен Антонян.


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